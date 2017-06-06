Уряд частково компенсує с/г виробникам вартість української техніки та обладнання

Згідно з рішенням Уряду, до переліку включаються техніка та обладнання, ступінь локалізації виробництва якої перевищує 60% (для складної техніки: тракторів, комбайнів та інших самохідних енергетичних засобів - 35%). Техніка повинна вироблятися заводами-виробниками, які є резидентами України не менше двох років. При ухваленні рішення також враховувались:

∙ питома вага витрат на оплату праці у складі собівартості виробництва продукції;

∙ здійснення на території України технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання;

∙ наявність конструкторсько-технологічної документації та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, що відображається в балансі;

∙ здійснення гарантійного і післягарантійного обслуговування техніки та обладнання.

У ході відбору з 26 квітня по 3 травня заводи-виробники могли надіслати заявки для включення їхньої продукції до такого переліку техніки. На адресу Комісії надійшло 44 заявки, які були перевірені на відповідність вищезазначеним критеріям.

У результаті розгляду заявок та перевірки документів на відповідність критеріям, Комісія включила до переліку техніки, що частково компенсується коштом державного бюджету, продукцію 40 підприємств. Серед них Харківських тракторний завод, Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова, Львівський завод фрезерних верстатів та інші.

З повним переліком можна ознайомитись тут: http://bit.ly/2rZwGQS

Як відомо, 1 березня Уряд ухвалив рішення про використання бюджетних коштів для часткової компенсації с/г товаровиробникам вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Очікується, що це рішення дозволить підвищити купівельну спроможність с/г товаровиробників та оновити технічний парк завдяки здешевленню вартості придбаної техніки та обладнання українського виробництва. Це також стимулюватиме виробництво техніки та обладнання українськими підприємствами сільськогосподарського машинобудування. Принциповою відмінністю від програм компенсації, що діяли до 2011 року, є збереження ринкових відносин - рішення щодо купівлі техніки (та, відповідно, стимулювання виробництва) приймає покупець. Відтак працює принцип “гроші ходять за клієнтом”.

Одержувачами бюджетних коштів можуть бути фізичні та юридичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких перевищує 60%. Водночас для складної самохідної техніки мінімально необхідний ступінь локалізації виробництва становить 35% у 2017 році (див. Постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369).

Компенсація надається на безповоротній основі у розмірі 20% вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість).