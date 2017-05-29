Укрзалізниця не має підрозділів в «ЛДНР» та відповідно не фінансує їх

Інформація у ЗМІ, що Укрзалізниця витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях у 2016 році понад 680 млн грн, – не об’єктивна, інформує сайт Укрзалізниці. З відповіді товариства народному депутату України зроблені суб’єктивні висновки.

"ПАТ «Укрзалізниця» під час організації роботи дирекцій регіональної філії «Донецька залізниця» свої дії погоджувало із силовими структурами та причетними міністерствами. Зокрема, алгоритм погашення заборгованості із зарплати працівникам ДП «Донецька залізниця», які переводяться до регіональної філії, було погоджено на спільних нарадах Міністерства інфраструктури України, СБУ, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України і ПАТ «Укрзалізниця»."

З метою забезпечення безпечного та надійного функціонування паливно-енергетичного та металургійного комплексів України, перевезення вантажів залізничним транспортом через лінію розмежування зони проведення АТО на територіях Донецької та Луганської областей здійснювалися відповідно до розділів Правил перевезень вантажів з урахуванням Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Зазначені в статті кошти були використані переважно на оплату праці та соціальні заходи працівникам Донецької та Луганської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Донецька залізниця». Зарплата виплачувалася працівникам, які оформили трудові відносини з регіональною філією, у тому числі й шляхом переведення з ДП «Донецька залізниця». Апарат управління регіональної філії розташований у місті Лиман, на підконтрольній українській владі території. Фінансові операції відповідно, у тому числі й виплата зарплати, здійснювалися на підконтрольній українській владі території, у тому числі через банки, які працюють тут. Жодних фінансових відносин з так званими «ДНР» чи «ЛНР» регіональна філія «Донецька залізниця» не має.

На виконання рішення РНБО з березня 2017 року перевезення вантажів залізничним транспортом між контрольованою та тимчасово непідконтрольною територіями не здійснюється. У 2016 році більшість вантажів, які були перевезені з непідконтрольної території на підконтрольну залізничним транспортом, становило кам’яне вугілля – 11,8 млн тонн та кокс – 1,3 тис. тонн. Розрахунки за перевезення вантажів здійснювалися лише на підконтрольній українській владі території, переміщення вантажів відбувалося через контрольні пункти в’їзду/виїзду та відповідно до порядку, що був затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ від 12.06.15 №415 ог. Цей порядок визначав, який вид вантажу і якого вантажовідправника та вантажоодержувача дозволений до перевезень. Залізничники постійно надавали контролюючим органам відомості про вантаж, який перевозиться.

Зважаючи на наведені аргументи, інформація, оприлюднена ЗМІ на підставі поста у соціальній мережі народного депутата, є некоректною та упередженою".