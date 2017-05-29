Працівники місцевих органів влади отримуватимуть більшу зарплатню

Кабінет Міністрів України днями вніс зміни в додатки 48–55 до своєї постанови від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Як відомо, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIIIбуло підвищено посадові оклади державних службовців. При цьому посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування залишилися без змін.

З метою підвищення розмірів посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування, а також забезпечення диференціації розмірів посадових окладів у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати Мінсоцполітики й розробило проект відповідного акта.

З його прийняттям також унормовуються умови оплати праці сільських і селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їхніх виконавчих комітетів і поновлюється норма щодо виплати надбавки зазначеним посадовим особам за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Реалізація прийнятого Урядом на своєму засіданні рішення проводитиметься в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування.