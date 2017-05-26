Бальчун планує перетворити залізничні вокзали у торгові центри

"Укрзалізниця" має намір у найближчі 5 років придбати і модернізувати 30% вантажних вагонів та оновити 45% пасажирських вагонів, повідомив в інтерв'ю "Ліга.НЕТ" голова правління компанії Войцех Бальчун.

За його словами, це амбітне завдання, яке потребує часу та великих коштів. Відповідаючи на питання, де будуть взяті необхідні кошти, Бальчун сказав: "Зараз ми чекаємо рішення уряду, яке дозволить розпоряджатися нашим майном. Потім ми зможемо цим керувати і позбуватися від того, що нам не потрібно, але має цінність. За рахунок цього можна буде фінансувати наші інвестиції. Ми говоримо про перетворення наших вокзалів на торгові центри. В Україні зробити це не так просто, як у Польщі. Тому що більшість вокзалів у великих містах - це пам'ятки архітектури. Але також є територія навколо них, яка може використовуватися у співпраці із зовнішніми партнерами, щоб, зберігаючи історичний характер будівель вокзалів, використовувати їх у комерційних цілях".

"Друга частина наших послуг для пасажирів - приміські перевезення. Ця частина найбільш проблемна. Чому вона в такому стані? На відміну від країн Західної Європи, ми не отримуємо жодної фінансової підтримки від уряду чи самоврядування. Польський PKP-інтерсіті отримує величезні прямі дотації від держави. Забезпечити низьку ціну квитка для людей, які їдуть на роботу або в школу, - це обов'язок держави. Це дозволяє запропонувати пасажирам зовсім інші стандарти. В Україні ми самі вирішуємо ці проблеми за рахунок вантажних перевезень. Поки система не зміниться, ситуація не зміниться", - зазначив голова правління УЗ.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Бальчуну зарплату в розмірі 463 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, 20 квітня 2016 року Кабмін призначив головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, а 1 червня схвалив з ним контракт.

Зазначимо, Бальчун має за плечима досвід успішного реформування польської залізничної компанії PKP Cargo і