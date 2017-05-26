Земельна реформа: юридичні особи та іноземці не будуть допущені до земельного аукціону

Модель земельної реформи, яка розроблена Кабінетом міністрів, дозволить малим та середнім фермерам брати участь у торгах на земельні ділянки на пільгових умовах та уникнути конкуренції із крупним бізнесом. Про це в ефірі радіо "Ера" заявив Григорій Кукуруза, економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування IMF-Group.

"Юридичні особи та іноземці будуть недопущені до ринку землі. Відповідно малі та середні фермери зможуть викупити земельні фонди на більш лояльних умовах", - сказав він.

Також Кукурудза зауважив, що формування повноцінної власності на землю дозволить зупинити негативні тенденції в АПК, зокрема деградацію ґрунтів через виснажливе землекористування.

Станом на сьогодні в Україні 50% земель сільськогосподарського призначення здаються в оренду, більша половина із них - це короткострокова оренда до трьох років.

За словами експерта, це не створює стимулу зберігати ґрунт у хорошому стані або інвестувати в нього. Натомість отримання землі у власність спонукатиме до більш дбайливого ставлення до неї, тож від зняття мораторію виграють не тільки фермери, а й АПК України в цілому.