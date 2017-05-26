Земельна реформа: юридичні особи та іноземці не будуть допущені до земельного аукціону
Земельна реформа, яку пропонує уряд, буде вигідною для малих та середніх фермерів.
Модель земельної реформи, яка розроблена Кабінетом міністрів, дозволить малим та середнім фермерам брати участь у торгах на земельні ділянки на пільгових умовах та уникнути конкуренції із крупним бізнесом. Про це в ефірі радіо "Ера" заявив Григорій Кукуруза, економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування IMF-Group.
"Юридичні особи та іноземці будуть недопущені до ринку землі. Відповідно малі та середні фермери зможуть викупити земельні фонди на більш лояльних умовах", - сказав він.
Також Кукурудза зауважив, що формування повноцінної власності на землю дозволить зупинити негативні тенденції в АПК, зокрема деградацію ґрунтів через виснажливе землекористування.
Станом на сьогодні в Україні 50% земель сільськогосподарського призначення здаються в оренду, більша половина із них - це короткострокова оренда до трьох років.
За словами експерта, це не створює стимулу зберігати ґрунт у хорошому стані або інвестувати в нього. Натомість отримання землі у власність спонукатиме до більш дбайливого ставлення до неї, тож від зняття мораторію виграють не тільки фермери, а й АПК України в цілому.