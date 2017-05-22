Україна відкриває світу базу даних про кінцевих бенефіціарів компаній

Сьогодні, 22 травня, Міністерство юстиції України, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International та глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співробітництво. Реалізація цього документу забезпечить передачу даних про реальних власників українського бізнесу, яка розміщена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до глобального реєстру бенефіціарних власників компаній.

«Я дуже радий, що Україна першою серед європейських країн підписала меморандум щодо приєднання до глобального реєстру бенефіціарів. Ми будемо першою країною, яка імплементує наші інформаційні ресурси і наш реєстр бізнесу до цього глобального реєстру», - наголосив Міністр юстиції Павло Петренко.

На його переконання, створення такого реєстру нанесе відчутний удар по корупції в світовому масштабі.

«Тільки прозорість і відкритість, тільки публічність і витягування на світло такої інформації є реальним запобіжником корупції. Адже корупція може існувати лише там, де є непрозорість, де є можливість маніпуляції, де є можливість приховати ту чи іншу інформацію», - зазначив очільник Мін’юсту.

Міністр нагадав, що уряди Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана зробили велику роботу на шляху прозорого функціонування системи державних баз даних. Зокрема були відкриті всі без виключення реєстри Міністерства юстиції, реалізовано ініціативу електронних державних закупівель ProZorro, запущено електронний реєстр декларацій та багато інших ініціатив.

«Україна є першою країною на теренах Європейського Союзу, яка на рівні закону встановила обов’язок для всіх без винятку компаній вказувати кінцевих власників бізнесу. Це був дуже важливий антикорупційний крок, адже чиновники часто ховали свої корупційні статки за офшорними компаніями або за компаніями, які були оформлені на секретарок, водіїв чи інших підставних осіб», - зауважив Павло Петренко.

За словами голови Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка, з початку цього року разом з Міністерством юстиції було реалізовано низку важливих ініціатив, які стосуються послуг у сфері реєстрації та будівництва, а також новація з оформлення допомоги при народженні дитини.

«Кожна електронна послуга, кожний набір відкритих державних даних є прямим ударом по корупції і є ефективним інструментом забезпечення прозорості роботи органів влади», - заявив він.

Представник групи OpenOwnership Хосе Угас у свою чергу привітав і подякував Міністру юстиції Павлу Петренку за ефективну роботу в напрямку реалізації проекту створення глобального реєстру кінцевих бенефіціарів компаній.

«Ми дуже щасливі, що Україна вирішила зробити цей крок», - зазначив Хосе Угас.

«Проблема корупції – не лише українська проблема. Всі активи, які вимиваються з України опиняються в тому числі й у розвинутих країнах. Але довести, що ці кошти потрапили туди через мережу офшорних фірм достатньо складно. Механізм відкриття бенефіціарних власників дасть нам таку можливість», - наголосив керівник Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.