Україна отримала 10 млн євро на підтримку реформи держуправління

Європейський Союз прийняв рішення про виплату першого фіксованого траншу бюджетної підтримки в рамках програми ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні".

"Це особливо важливо саме зараз, коли ми розпочали масштабну реформу міністерств. Плануємо залучити найкращих фахівців, яких обиратимуть за відкритими конкурсами. Працюватимемо над вдосконаленням структур, створюючи нові потужні підрозділи із стратегічного планування та аналізу політик. Міністерства повинні бути сучасними та ефективними. Маємо відповідати на виклики сьогодення та розбудовувати успішну державу", - написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

"Підтримка наших європейських партнерів – це підтвердження того, що ми на правильному шляху щодо змін в системі державного управління. Маємо успішно впровадити одну з найважливіших для України реформ.", - підкреслив він.