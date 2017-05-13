Володимир Гройсман сказав, коли піде у відставку

Володимир Гройсман пообіцяв піти у відставку в разі провалі пенсійної реформи. Прем'єр переконаний, що програма, яка повинна бути введена в країні з жовтня, допоможе громадянам. Однак в разі, якщо вона провалиться, то він покине свій пост глави уряду.

"З 1 жовтня 5 млн 620 тис. українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію, і досить істотну. Якщо я це не виконаю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку. Але я знаю, що я це зроблю", - заявив Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна".

Раніше Гройсман назвав розмір середньої заробітної плати в країні. За його словами, сума становить 6751 гривню. Середня зарплата в два рази перевищує мінімальний розмір оплати праці в Україні.