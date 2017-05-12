На Дніпропетровщині викрито механізм розтрати понад двох мільйонів бюджетних коштів

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм розкрадання чиновниками державних коштів, виділених на проведення та реалізацію землевпорядних проектів у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Під час перевірки документації співробітники спецслужби встановили, що реальний обсяг наданих послуг не відповідає звітним даним більше ніж у два рази. Понад два мільйони гривень комерсанти привласнили за змовою з керівником одного з управлінь Криворізької міської ради. Оперативники СБ України задокументували, що гроші перераховувалися на рахунки фіктивних фірм та виводились у «тінь».

Під час слідчих дій правоохоронці затримали посадовця, який організував оборудку з бюджетними коштами.

Чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.