Українці вміють рахувати та порівнювати зарплатню: 150$ в Україні та 600$ у Польщі

Про це він говорив в прямому ефірі Шустер LIVE: “Я хочу подивитись на все з економічної точки зору. В Україні є велика проблема - олігархія. Це не просто політичний лозунг, який можна використовувати перед виборами чи на ток-шоу. Це дуже економічна категорія. Це означає, що політична та фінансова влада зосереджена в руках вузького кола осіб. І в Україні є дуже величезний розрив між цією маленькою групою осіб та рештою громадян. В будь-яку кризу цей розрив збільшується. Тому що олігархи мають змогу заробити навіть на кризах, а от решта громадян стає ще біль біднішою. В нас середня зарплата на даний момент менше 150$. Люди не працюють в Україні не тому що вони ліниві чи алкоголіки. Люди вміють рахувати та порівнювати: 150$ в Україні та 600$ у Польщі. ”