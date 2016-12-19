ПриватБанк і Національний банк України забезпечать перехід банку державі в максимально короткі терміни

Як повідомила прес-служба банку, для забезпечення цього процесу в максимально короткі терміни протягом дня можливі технічні перерви в роботі відділень банку.

"Головний офіс і всі служби, структурні підрозділи ПриватБанку працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійну роботу всіх послуг і сервісів ПриватБанку, - йдеться в заяві прес-служби банку. - Представники ПриватБанку і Національного банку працюють спільно над реалізацією поставлених завдань".

Колектив банку і співробітники головного офісу і всіх регіональних підрозділів ПриватБанку, його відділень продовжують працювати на своїх місцях і виконувати свої посадові обов'язки.

Як повідомила прес-служба банку, 19 грудня в зв'язку з проведенням процедури переходу банку в держвласність регламенти роботи банку з операціями корпоративних клієнтів буде наступним:

- Усі в банку витратні фінансові операції за рахунками будуть виконані, починаючи з 9:00 20.12.2016г .;

- Карткові витратні транзакції (за корпоративними картками і Ключ до рахунку) також тимчасово не обслуговуються;

- Всі прибуткові операції (надходження на карти та рахунки) працюють в стандартному режимі