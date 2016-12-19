ЄС виділить Україні 104 млн євро безповоротної допомоги на реформу держуправління

Сьогодні, 19 грудня, у Брюсселі Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та Генеральний директор Гендиректорату Європейської Комісії «Сусідство та переговори з розширення» Крістіан Даніельсон підписали Угоду про фінансування реформи державного управління.

Підписана Угода передбачає безповоротну фінансову допомогу Україні у розмірі 104 мільйони євро на підтримку реформи системи державного управління, реалізація якої розрахована на 5 років.

«Реформа держслужби ключова для реалізації решти реформ. Головною перешкодою є низькі зарплати людей, які несуть величезну відповідальність і за держбюджет, і за управління державної машиною. Справедлива оплата такої роботи є запорукою довгострокового успіху України. Кошти, передбачені цією Угодою, зокрема, повинні вирішувати і цю проблему», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 24 червня 2016 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України №474-р була затверджена Стратегія реформування державного управління на 2016 – 2020 роки, яка, зокрема, передбачає створення посад фахівців із питань реформ у міністерствах, перегляд функцій міністерств та оптимізацію їхніх структур, впровадження системи електронного врядування тощо.