Заява Володимира Гройсмана щодо переходу ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову власність держави

"Учора відбулося важливе засідання Кабінету Міністрів України. Засідання було скликане у зв’язку зі зверненням Національного Банку України з приводу майбутнього ПриватБанку. Міністерство фінансів, розглянувши подання Національного банку України щодо можливого входження держави у статутний капітал ПриватБанку, внесло пропозицію щодо можливості переведення ПриватБанку у державну власність. Беручи до уваги також лист акціонерів банку, які звернулись до держави з проханням щодо його добровільної передачі державі, у тому числі враховуючи рішення РНБО, Кабмін учора ухвалив відповідне рішення. Таким чином, держава стала стовідсотковим власником ПриватБанку.

Ми прийняли це рішення, керуючись перш за все тим, щоби забезпечити стабільність банківської системи України і захистити гроші громадян України. За оцінками Національного банку України, розрив між сформованими резервами та кредитним ризиком станом на грудень сягнув майже 150 млрд гривень, що поставило під загрозу подальше обслуговування клієнтів банку. В першу чергу, мова йде про понад 3 млн пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів та 1 мільйон 600 тисяч соціально незахищених громадян. Мова також йде про більше трьох з половиною мільйонів зарплатних рахунків, про обслуговування 500 тисяч фізичних осіб-підприємців. Зрозуміло, що ситуація з ПриватБанком могла мати вкрай негативні наслідки для усієї фінансової системи України. Таким чином, учорашнім рішенням ми захистили майже 20 млн клієнтів банку, 20 млн громадян України і також фінансову стабільність нашої держави. Це було першочерговим нашим завданням – діяти в інтересах українського народу.

Зараз у ПриватБанку працює спільна команда, яка складається з представників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та представників Мінфіну. Ця команда технічно забезпечує передачу банку у державну власність. Власники і менеджмент ПриватБанку пообіцяли максимально сприяти цьому процесу. Наше спільне завдання на сьогодні – забезпечити безперебійну роботу банку на цьому перехідному етапі, а в подальшому – забезпечити його успішний розвиток. Гроші клієнтів банку відтепер переходять під 100% гарантії держави. Нацбанк у цей період підтримає стабільність національної валюти і має для цього абсолютно усі належні інструменти.

На завершення хочу ще раз наголосити: ми прийняли важливе рішення, яке дозволило захистити інтереси українських громадян і в подальшому будемо керуватись тільки тим, щоб українці відчували, що держава здатна захистити їхні інтереси.

Уряд сфокусований на тому, щоб забезпечити збереження стабільності в країні і створення передумов для економічного розвитку. Уже на цьому тижні має бути прийнятий бюджет країни на 2017 рік, і він містить чіткі пріоритети розвитку нашої держави. Сподіваюсь на успішне голосування у Верховній Раді.

Впевнений, що у наступний рік ми увійдемо спокійно і продовжимо налагоджувати нормальне життя у нашій прекрасній державі".