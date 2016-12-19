Олег Гороховський:Рішення про націоналізацію Приватбанку було прийняте в останню хвилину

Написав на своїй сторінці у Фейсбук Олег Гороховський.

"Банк буде працювати далі в стандартному режимі.

У банку з'явиться новий голова правління, Олександр Шлапак, який сформує нову команду топ-менеджерів. Стара команда готова і буде надавати їм всіляку підтримку.

Упевнений, що Клієнти і Співробітники не відчують різницю в роботі банку.

Карета не перетвориться на гарбуз з боєм курантів.

Це не кіт в мішку.

Банк сьогодні - це унікальна роздрібна машина з неймовірним потенціалом, яка працює, як годинник і може з дуже низькими витратами обробляти маленькі операції, мільйони операцій.

Наш головний актив - наші співробітники в відділеннях і в головному банку залишаються. Багато з них справжні професіонали.

Звичайно, банку потрібна була докапіталізація і поліпшення застав під кредити.

І був план, розписаний до 2018 року. Але щоб його виконувати неодмінною умовою була стабільна, прибуткова робота банку і бездоганна платіжна дисципліна.

І банк працював безперебійно і прибутково. Хоча, після початку військових дій і на тлі падаючої економіки ми пережили сім інформаційних атак. Кожна атака приводила до відтокам коштів фізичних осіб і корпоративних клієнтів.

Кожна з цих атак була б смертельною для будь-якого іншого банку.

Найпотужнішою була остання атака. Кожен день ми оновлювали рекорди за кількістю коштів, виданих переляканим клієнтам в банкоматах і відділеннях. Наша мережа банкоматів останні дні видавала більше 2 мільярдів гривень в день. При тому, що попередні рекорди ледь дотягували до 1,5 мільярда в найбільш пікові дні. Наші героїчні інкасатори та касири кас перерахунку працювали цілодобово, незважаючи на втому і погодні умови.

Нам так не хотілося нікого підводити.

Ми отримали стільки слів підтримки. І заради цього, можливо, і варто було через це пройти.

До теперішнього моменту, ми не порушили жодного зобов'язання перед клієнтами.

У черзі на ранок понеділка немає жодного не виконаного клієнтського платежу.

Рішення про добровільну і мирну передачу банку у володіння державі було прийнято в той момент, коли ми зрозуміли, що цю інформаційну атаку ми можемо не пережити, і що під загрозою можуть опинитися наші Клієнти".