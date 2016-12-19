Кабмін: Приватбанк переходить у стовідсоткову власність держави

Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті уряду.

Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки і оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" в стовідсоткову державну власність.

Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ "Приватбанк" і гарантує безперебійне функціонування цієї установи і збереження коштів його клієнтів.

Ці дії відбуваються в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки.

Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні уряду, і міністр фінансів Олександр Данилюк поінформували членів Кабміну про те, що приватні акціонери Приватбанку звернулися до уряду з пропозицією, щоб держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи в звичному для клієнтів режимі.

В уряді вважають, що прийняте ним відповідальне рішення врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему.

У понеділок о 8-30 ранку про деталі прийнятих рішень на спільній прес-конференції поінформують міністр фінансів Олександр Данилюк і глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Вранці окремі заяви з цього приводу зроблять президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.