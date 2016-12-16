За 10 місяців року експортовано аграрної продукції майже на 12 млрд дол.

За інформацією Державної служби статистики у період з січня по жовтень 2016 року було здійснено постачань української сільськогосподарської продукції на суму 11 8372 млн доларів США, що склало 40,7 % від загальнонаціонального експорту. За той саме період було імпортовано до України продукції сільського господарства на суму 3 107,5 млн доларів США, що склало 9,9% від загальнонаціонального імпорту. Тим саме сформовано позитивний баланс торгівлі аграрними товарами у розмірі 8 727,7 млн доларів США.

Найбільшу частку в українському експорті склали зерновi культури ($4,8 млрд), жири та олії тваринного або рослинного походження ($3,1 млрд) та готові харчові продукти ($1,8 млрд).

У структурі імпорту переважають продукти рослинного походження ($1 млрд) та готові харчові продукти ($1,4 млрд).

Нагадаємо, що за підсумками 2015 року експорт сільськогосподарської продукції склав 14 564,2 млндоларів США (38,1% від загальнонаціонального експорту), а імпорт – 3 478,9 млн доларів США (9,3% відзагальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цією групою товарів було позитивне на рівні $11 млрд.