Цьогоріч українські військові отримали 148 мільйонів гривень грошової винагороди

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України залишається однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці країни. З початку року контракт з Українським військом уклало понад 67 тисяч військовослужбовців, із яких майже 7400 – офіцери.

За минулий тиждень відзнаки та цінні подарунки оборонного відомства отримало понад 250 учасників антитерористичної операції. Всього з початку АТО відзнаками Міноборони нагороджено понад 35 тисяч 300 військовослужбовців і працівників Збройних Сил України. 12 тисяч 335 осіб отримали державні нагороди.

Статус учасника бойових дій набуло 187,5 тисячі учасників АТО.

На сьогодні українські військовослужбовці отримали понад 148 мільйонів гривень грошової винагороди. Зокрема, понад 6,5 мільйона – за виконання бойових завдань у складі підрозділів та понад 140,5 мільйона – за безпосередню участь у бойових діях.