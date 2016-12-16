ICU екс-партнерів Гонтаревої намагається приховати, в кого придбала виведені з БГ Банку облігації

4 листопада 2014 року облігацій внутрішньої держпозики були виведені з банкрутуючого БГ Банку і через 10 днів опинилися у власності групи ICU. Серед підстав для наступних позовів в ICU вказують «надання недостовірної, неточної, викривленої інформації» про групу. Про це йдеться в матеріалі Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Журналісти звернулися до ICU з проханням пояснити, яку саме інформацію, надану Нацкомісією, в компанії вважають викривленою та недостовірною. У відповідь в ICU наголосили, що група придбала згадані облігації «в центрального контрагента – ПАТ «Розрахунковий центр».

Насправді «Розрахунковий центр» є лише посередником між продавцем та покупцем цінних паперів, через якого проходять розрахунки. Таким чином в ICU намагаються уникнути згадок про те, що продавцем облігацій групі виявилося сумнівне ТОВ «Калина Трейд».

Натомість з відповіді Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку випливає, що ОВДП групі ICU продала саме ТОВ «Калина Трейд». Цю фірму ДФС називає податковою ямою. Вона цікава тим, що близька до Вадима Дратвера, екс-заступника голови правління БГ Банку. Нині Дратвер – єдиний підозрюваний у справі про виведення з банку облігацій номіналом $4,7 млн. Саме він, за даними слідчих, провів сумнівну операцію, продавши цінні папери за 8,3 тис грн.

Про близькість «Калини» до підозрюваного у виконанні афери з виведення облігацій говорять два факти. Інтереси ТОВ «Калина Трейд» в судах представляв Олександр Білінський, який зараз є захисником Вадима Дратвера. А засновником та директором «Калини» записаний Дмитро Гірніченко, товариш Дратвера.

Сам Вадим Дратвер, якого оголошували в розшук, затриманий і перебуває під вартою. За словами адвоката Олександра Білінського, його підзахисний свою вину не визнає.

Нагадаємо, інформація про компанії, до яких потрапили виведені з БГ Банку облігації, була надана народному депутату Олексію Мушаку (БПП) після виходу першого сюжету програми «Наші гроші» про оборудки в цьому банку напередодні його банкрутства.

У подальшому група ICU звернулася до НКЦПФР з проханням надати завірені копії депзвернення Олексія Мушака, відповіді на нього та низку інших документів. Після чого розпочала судитися з НКЦПФР. Матеріали судових рішень можна знайти тут і тут. Обидва позови групи суди задовольняти відмовились. Наразі зміст наданої Нацкомісією відповіді в судах не оскаржувався.

Нагадаємо, що "Наші гроші" вже розповідали про весь ланцюг з цінними паперами від БГ Банку до ICU.