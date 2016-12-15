На Закарпатті продавали ліс експортерам за фальшивими документами

Приватного підприємця, який налагодив незаконний бізнес з продажу лісоматеріалів за підробленими документами, викрила на Закарпатті Служба безпеки України.

Зловмисник купував нелегальні лісоматеріали, підробляв товаросупровідні документи на кольоровому принтері нібито від імені одного з комунальних лісопідприємств та офіційно продавав ліс закарпатським експортерам. Він працював з клієнтами не лише напряму, але й через посередника – позаштатного працівника торгово-промислової палати.

Усього ділок встиг «оформити» таким чином понад три тисячі кубометрів незаконно вирубаного лісу.

Шахраям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (умисне підроблення офіційного документа) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.