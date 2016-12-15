Петренко: Гроші від спецконфіскації підуть на виплати пенсіонерам, бюджетникам та оборонну галузь

У програмі "События" очільник Міністерства юстиції розповів про те, як змінять закон про спецконфіскацію, аби депутати врешті проголосували за нього: «Фракція «Народного фронту» внесе цей закон повторно. Його розробляло Міністерство юстиції, він передбачатиме чіткі напрямки витрачання коштів – на підвищення пенсій та оборону. Нічого іншого переписувати у цьому законі не можна, оскільки він забезпечує механізм повернення коштів українському народові, які були вкрадені Януковичем, і одразу передбачає, куди ці гроші підуть: 7 мільйонам пенсіонерів та 3 мільйонам бюджетників – вчителям та медикам. Депутатам слід не йти на компроміси зі своєю совістю, а голосувати за цей закон, адже він стосується 10 мільйонів українців».

На питання ведучої Олени Кот, чи буде «Народний фронт» саботувати прийняття бюджету, якщо Верховна Рада вкотре відмовиться приймати закон про спецконфіскацію, міністр юстиції відповів: «Народний фронт» зробить усе, аби ці закони були прийняті, і головне – аби бюджет, який зараз знаходиться на фінальній стадії, був збалансованим і в ньому були закладені кошти на підвищення соціальних стандартів і на оборону. Тому якщо закон про спецконфіскацію не буде прийнятий, треба буде запитати у фракцій, які за нього не голосували, за рахунок чого ми лататимемо дірку в бюджеті, що з’явиться – а це понад 10 млрд грн. Переконаний, що депутати повинні одуматися та підтримати ініціативу – як уряду, який вніс цей закон вперше, так і тих фракції, насамперед «Народного фронту», яка відстоює позицію соціальної справедливості», – підбив підсумки Павло Петренко.