Розповсюдження чуток про швидку "націоналізацію" ПриватБанку є спланованою атакою на банк

“Сама по собі націоналізація не має для вкладників і клієнтів жодних наслідків, оскільки просто призводить до зміни власників, зазначив Олег Гороховський. - Якби держава хотіла націоналізувати банк, то вона діяла би без зайвої публічності. Тут же все по-іншому: використовуючи нерозуміння громадянами суті націоналізації, розганяють паніку. І ми, на жаль, знаємо хто замовник цього і чиїми руками це все реалізовується", - коментує Олег Гороховський.

За інформацією банкіра, фінустанова спокійно сприймає чергову спробу інформаційної атаки, оскільки сьогодні в депозитному портфелі Приватбанку понад 80% строкових депозитів, що виключає сценарій панічного відтоку депозитів раніше терміну.

“Вами маніпулюють. Ви стаєте гвинтиком у великому механізмі по розвалу країни і економіки, якщо у ворога вийде реалізувати свій злий план, то це розвалить економіку країни. Не допомагайте йому в цьому, - зазначив Олег Гороховський. - Давайте краще разом дамо відсіч цим нападкам на найбільш інноваційний та технологічний банк в світі. Може тут і не вибухають бомби, але тут теж проходить лінія фронту".