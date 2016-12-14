Геннадій Зубко: Енергомодернізація житла дозволить родині на 1 тисячі грн заощадити 600 грн

«Вартість робіт, залежно від обраного домовласником пакета енергоефективності в рамках Фонду енергоефективності, орієнтовно складатиме від 1 тис до 2 тис. грн за м2. Про це йдеться у статті газети «Сегодня» Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

За його словами, лише після завершення робіт та перевірки Фондом ЕЕ їх якості, банк зробить останній платіж на рахунок будівельної компанії. Будівельники зацікавлені виконати роботу якісно і у визначені терміни, що значно полегшує спілкування домовласника з підрядником.

«Таким чином Фонд ЕЕ компенсує клієнту 40-50% загальної вартості проекту з реновації. Якщо родина термомодернізувала житло, а економія склала 20-60% платежів за газ, тепло, гарячу воду, то на кожних 100 гривнях, сплачених за комуналку, родина заощадить 20-60 гривень. Із 1000 гривень економія може сягнути 600 грн, які можна щомісяця використати на погашення кредиту. Цих коштів достатньо, щоб скористатися банківським кредитом на термомодернізацію житла. Здійснити проект реально за 2-3 місяці, а окупиться він приблизно за 6 років», - зазначив Геннадій Зубко.

На його думку, заощадження коштів на комунальні платежі - потужний стимул для приватних домогосподарств і мешканців багатоповерхівок. Водночас Геннадій Зубко наголошує, що законотворці зволікають і не дають можливість людям відремонтувати свої будинки, затримуючи старт Фонду енергоефективності, не ухвалюючи необхідні закони.

Нагадаємо, для старту роботи Фонду енергоефективності необхідне відповідна законодавча база. Уряд спільно з народними депутатами і за підтримки Світового банку, Європейської Комісії IFC та ЄБРР напрацював пакет законодавства з повномасштабного впровадження реформи енергоефективності в країні. Проте Верховна Рада зволікає з їх ухваленням. З чотирьох базових законів прийнятий лише один – №417"Про права власності у багатоквартирному будинку". Решта на стадії розгляду.