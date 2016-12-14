«Клітинна капсула» позбавить діабетиків від ін’єкцій інсуліну

Ця розробка може поставити хрест на хворобливих ін’єкціях інсуліну, повідомляє видання MedDaily.

Експерти зробили штучні бета-клітини підшлункової з клітин нирок. В основі всього капсула, що містить генетично створені клітини. Ця капсула імплантується під шкіру — там вона автоматично випускає інсулін в міру необхідності.

Капсулу з клітинами імплантували мишам-діабетикам, і це гарантувало підтримку цукру на нормальному рівні протягом декількох тижнів.

Секрет ефективності капсули в тому, що клітини нирок мають в мембранах природні білки переносу глюкози і канальці калію. Також клітини посилено потенціал-залежним кальцієвим каналом і геном, відповідальним за вироблення інсуліну і GLP-1 — гормону, залученого в регулювання цукру.

Отже, коли рівень цукру перевищує нормальний рівень, калієві канальці закриваються. Це змінює розподіл потенціалу в мембрані. В результаті відкриваються калієві канальці. Як тільки це відбувається, запускається каскад сигнальних реакцій, що призводять до вироблення і секреції інсуліну або GLP-1.