Після призупинення державного регулювання цін на продукти, вартість їх зросла

З початку прийняття Урядом рішення про запровадження з 1 жовтня 2016 року пілотного проекту про призупинення державного регулювання цін на продукти харчування, в Україні спостерігається незначне зростання цін на соціальну групу продуктів харчування. Про це розповіли представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів під час круглого столу.

За словами т.в.о. заступника Голови Держпродспоживслужби Лілії Стиренко, аналіз цінової ситуації за останні два з половиною місяці свідчать про незначний ріст цін на продукти. Так, за даними Держстатупротягом осені хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчав на 26 коп., хліб житній – на 34 коп. Ціна на соняшникову олію з початку осені суттєво не змінилася, цукор подорожчав на 11,2%. У листопаді ціна на рибу зменшувалася на 3-5 гривень за кілограм, але вже до новорічних свят вона може коштувати на 5-10% дорожче.

Найбільше можуть зрости в ціні курячі яйця, які і так за осінь стали дорожчими в 1,5 раза. «Тут діє сезонний фактор: влітку яйця дешевші, оскільки ринок наповнюється продукцією виробництва домогосподарств, і пропозиція перевищує попит, а в осінньо-зимовий період стрімко скорочується виробництво яєць», - зазначила Лілія Стиренко. Також протягом осені в середньому на 15% зросли ціни на молоко і молочні продукти, і зниження цін на ці продукти можна очікувати уже з початку весни.

Із соціально значущих м’яса та м’ясопродуктів восени найбільше подорожчало сало (на 12,1%), ковбаси варені першого ґатунку (на 4,1%). Разом з тим м’ясо курятини здорожчало восени менш ніж на 1 гривню, яловичина в ціні зросла на 3%, а на свинину ціни залишилися на рівні початку осені, але, ймовірно, що через підвищений попит перед святами виробники піднімуть ціни на м'ясо на 10%.

«Обмеження державного регулювання цін спрямоване на вирівнювання цін на продовольчі товари в цілому. У ринкових умовах на ціни впливає безліч факторів, але однаково їх розмір встановлює не держава, а ринок, а точніше попит споживачів. Далі все залежатиме тільки від ступеня конкуренції. Взаємна конкуренція не дозволить ні виробникам, ні торговельним мережам значно підіймати ціни, там де дійсно є вибір між виробниками», - наголосила Лілія Стиренко.

У свою чергу начальник управління контролю за регульованими цінами ДержпродспоживслужбиЛариса Єфімова повідомила, що невелике подорожчання продуктів обумовлено насамперед підвищенням їх собівартості та сезонністю. «Якщо ростуть витрати виробників – буде рости і ціна. У першу чергу йдеться про енергоносії – це ціна на електроенергію. Підвищення мінімальної заробітної плати – це також прямі витрати, і це не може не відбитися на ціні», - підкреслила вона.

За словами начальника профільного управління Держпродспоживслужби, з 1 січня дія пілотного проекту закінчується і Уряд, проаналізувавши отримані результати, прийме рішення щодо продовження, відміни чи удосконалення системи державного регулювання цін на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів: «У перші дні зими підіб’ємо підсумки того, як з початку осені змінилися ціни на основні продукти харчування до нашого столу».