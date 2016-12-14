З чого почати торгівлю на Форекс

Наша стаття стане для вас невеликою інструкцією, яка допоможе зрозуміти в основи трейдингу, розповість, що таке Форекс, які тут є інструменти для ефективної торгівлі та аналітики. Засвоївши всі поради ви зможете швидше освоїти цей швидкорозвиваючий і перспективний ринок.

При зародженні ринку Форекс доступ до неї отримали лише великі гравці – національні банки, промислові корпорації, фінансові організації. Але наприкінці минулого століття прийшло усвідомлення того, що приватні інвестори також здатні внести вагомий вклад у розвиток валютного ринку, тому Форекс почав перебудовуватися. Так почала активно використовуватися мережа Інтернет, торгові платформи, які об'єднували трейдера і брокера, дозволяли в лічені секунди здійснювати угоди, отримувати новинні розсилки, наочно аналізувати графіки і використовувати численні інструменти для ведення торгівлі.

Згодом для приватних інвесторів були створені сприятливі умови ще і за рахунок маржинальної торгівлі, при якій трейдер отримував кредитне плече, здатне збільшити його грошовий вклад в укладеній угоді. Сьогодні багато брокерів пропонують досить вигідні коефіцієнти 100:1 і навіть 200:1, завдяки чому досвідчені гравці швидко збільшують свій початковий депозит і досягають хороших успіхів в торгівлі при мінімальному ризику.

Теоретична підготовка до торгівлі на ринку Форекс

Незважаючи на уявну простоту, ринок Forex для недосвідчених трейдерів, які не знають як jak grać na forex, залишається вельми ризикованою платформою, яка вимагає хорошої теоретичної підготовки і прийняття далекоглядних інвестиційних рішень. Тому, не піддавайтеся на всю простоту реєстрації на валютному ринку, пам'ятайте, що від цього не зменшуються ризики і ваш прибуток цілком залежить саме від ваших рішень. Всі новачки, перш ніж реєструвати реальний обліковий запис і робити ставки власними заощадженнями, повинні якомога краще освоїти особливості фінансового світу і отримати практичні навички торгівлі на демонстраційному рахунку.

Пошук брокера

Самостійно трейдер не може укладати угоди на валютному ринку. Для цього йому необхідні послуги брокера. Тому дуже важливо знайти такого фахівця, який надав би вам найбільш вигідні умови та гарантії. Зверніть увагу на спред, який забирає брокер при укладанні угоди, переконайтеся, що він має позитивні відгуки від трейдерів і займає гарну позицію в списку торгівельної платформи Metatrader 4. Втім, якщо вибирати брокера серед кандидатів, представлених на цій платформі, особливо хвилюватися не доводиться, оскільки тут представлені довірені особи великих фінансових установ, які за багато років заслужили свій авторитет.

Як зареєструвати свій перший рахунок на валютному ринку

Для того щоб почати торгівлю, вам знадобиться діючий аккаунт. Зареєструвати рахунок можна всього за кілька хвилин. Для цього доведеться заповнити реєстраційну форму і увійти в особистий кабінет за допомогою логіна і пароля, висланих на поштову скриньку. Почати forex trading ви можете після поповнення балансу, але спочатку новачкам слід все ж попрактикуватися на демонстраційному рахунку, де замість реальних грошей – віртуальні і повна відсутність ризику. На прикладі демонстраційного рахунку новачки зможуть зрозуміти, як влаштована вся система, вивчити її інструменти, освоїти практику здійснення угод. Однак надмірно захоплюватися тренувальним рахунком також не слід, оскільки так ви ризикуєте упустити дуже важливий урок у підготовці – психологічну складову. Адже саме від неї багато в чому залежить успіх вашої торговельної діяльності. Якими б вигідними не були ваші торгові стратегії, але тут виграє лише той, хто здатний справлятися з азартом, жадібністю, хвилюванням, хто вміє холоднокровно аналізувати рух ринку і приймати зважені, далекоглядні рішення. Тому використовуйте демо-рахунок лише до того часу, поки не почнете отримувати стабільний позитивний результат в торгівлі. Після цього переходьте до реальної торгівлі на центових рахунку.

Програмне забезпечення для торгівлі

Для ефективної торгівлі вам потрібна якісна платформа, що пропонує весь набір інструментів і сприятливі умови для контакту між брокером і трейдером. До такого програмного забезпечення можна віднести термінал Metatrader 4. Це найбільш популярна і поширена програма, де можна не лише знайти всі необхідні індикатори і радники, але ш актуальні новини, котирування, що оновлюються онлайн, а також графіки і аналіз збитків і прибутку.

За допомогою цієї торгової платформи ви зможете вести торгівлю або тренуватися на віртуальному рахунку.