Ціна нафти Brent перевищила $ 57 за барель. Про це свідчать дані електронних торгів в Лондоні на Міжконтинентальній біржі ICE.

Нагадаємо, організації країн-експортерів нафти і некартельні держави на зустрічі у Відні 10 грудня підписали угоду про спільне скорочення видобутку нафти. До оголошеного скорочення країнами ОПЕК на 1,164 млн барелів на добу в першому півріччі наступного року приєднаються також 11 країн, які скоротять видобуток ще на 558 тис. барелів на добу. Прогнозується, що загальне скорочення видобутку нафти складе 1,7-1,8 млн барелів.

