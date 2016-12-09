У 2017 році влада перестане фінансувати ремонт доріг

На думку чиновників Кабміну, тепер роботи на трасах повинна фінансувати місцева влада, яка також обмежена в джерелах надходжень до державної скарбниці.

За словами голови виконкому партії «Успішна країна» Наталії Дмитриченко, середня вартість акцизу на паливо збільшилася з 1,5 гривні у 2013 році до 6 гривень в нинішньому. При цьому сума, яку виділяють в бюджеті на ремонт доріг, залишається практично незмінною ось вже 3 роки. З наступного року центральна влада також знімає з себе відповідальність за траси місцевого значення.

«Влада бачить вирішення проблеми з ремонтом трас у передачі доріг місцевого значення місцевим органам самоврядування. Але без передачі відповідних джерел фінансування. Іншими словами, завдання поставлене, а грошей на його реалізацію не виділено», - говорить Дмитриченко.

У партії Клименко впевнені, що ініціативи уряду не мають нічого спільного з децентралізацією. Так, частка власних доходів місцевого бюджету в доходах зведеного бюджету щорічно зменшується (у 2017 році - до 19,9%). Такі висновки підтверджує і передача з наступного року без джерел фінансування оплати комунальних послуг за енергоносії установам охорони здоров'я. А також всі витрати на утримання загальноосвітніх установ (шкіл, профтехучилищ), крім зарплати педагогів, яка фінансуватиметься з субвенції на освіту.

За словами Дмитриченко, для вирішення проблеми необхідно зробити паливний акциз цільовим і витрачати його тільки на ремонт доріг. Це допоможе підняти фінансування доріг в 3 рази - до 50 млрд в рік.