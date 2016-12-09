Українська яловичина експортуватиметься до Єгипту

«Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів погодила форму ветеринарного сертифікату на експорт охолодженої/замороженої безкісткової яловичини з України до Єгипту. Це перспективний для України ринок, і ми розраховуємо на тісне та взаємовигідне співробітництва», - підкреслив Міністр.

Крім того, за словами Тараса Кутового, велика увага приділяється сертифікації української продукції за стандартами «Халяль», і у зв’язку з цим відповідні сертифікаційні центри, які виконують вимоги стандартів «Халяль», будуть визнаватися Держпродспоживслужбою на виконання вимог сертифікату.