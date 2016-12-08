Майже 30% вартості української сільгосптехніки буде відшкодовуватися державою

Майже 30% вартості української техніки буде відшкодовуватися державою. Про це наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час спілкування із журналістами на міжнародній конференції «Ведення агробізнесу в Україні 2016: правила гри».

«Серед важливих завдань стоїть підтримка українського машинобудування. В рамках цього додатково ми хочемо передбачити півмільярда гривень на підтримку купівлі української техніки з рівнем локалізації 50%. Це буде реалізовано попередньо через програму відшкодування вартості. Приблизно 30% вартості української техніки буде відшкодовуватися державою», - розповів Тарас Кутовий.

Він також додав, що ключові українські заводи, які виробляють сільгосптехніку, уже досягнули рівня локалізації до 50%. «Ми хочемо щоб ця локалізація зростала. І виробникам говоримо відкрито, щоб окрім економічного потенціалу, нарощували рівень локалізації», - сказав Міністр аграрної політики та продовольства.