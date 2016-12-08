На Буковині припинено нелегальний видобуток гравійно-піщаної суміші

У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України викрили групу зловмисників, які нелегально видобували у промислових масштабах гравійно-піщану суміш на території природоохоронної зони річки Прут.

Правоохоронці встановили, що ділки впродовж місяця незаконно видобували сировину поблизу села Магала Новоселицького району. Вони щодоби вивозили та реалізовували майже сто тонн суміші. Для видобутку зловмисники використовували важку спеціалізовану техніку без відповідних дозвільних документів та ліцензій.

За висновками експертів, сума завданих екології збитків становить понад сто тисяч гривень.

Співробітники СБУ та поліції вилучили у копачів п’ять одиниць техніки вартістю майже півтора мільйона гривень, яку переміщено на штраф-майданчик.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.