Країни - члени ОПЕК вперше з 2008 року домовилися знизити видобуток нафти

Саміт у Відні затвердив попередню домовленість, досягнуту у вересні в Алжирі. З нового року видобуток нафти буде знижено на 1,2 мільйона бареля на добу, тобто ліміт складе 32,5 мільйона. Зокрема, Саудівська Аравія погодилася знизити видобуток на пів-мільйона барелів на день. Ірак, який спочатку вимагав для себе преференцій через складну ситуацію в країні, зменшить цей показник більш ніж на 200 тисяч. Іран, навпаки, збільшить на 90 тисяч. Справа в тому, що до недавнього часу відносно Тегерана діяло нафтове ембарго, тому він наполягав на досанкціонному рівні видобутку.

Індонезія призупинила своє членство в організації. Її квоту перерозподілили між собою інші члени картелю.

Угода також передбачає скорочення видобутку на 600 тисяч барелів на добу країнами, що не входять в картель. Росія пообіцяла взяти на себе половину цього обсягу. ОПЕК планує провести зустріч з іншими нафтовидобувними країнами 9 грудня о Досі.

Угода діятиме півроку. 25 травня пройде черговий саміт ОПЕК, де буде заслухано доповідь комітету, створеного для моніторингу виконання умов угоди. За його підсумками буде прийнято рішення про продовження угоди ще на півроку.