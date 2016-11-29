Гройсман: Маємо всі можливості запустити виробництво українських літаків на постійній основі

Вітчизняне авіабудування потребує системних рішень, що дозволять запустити виробництво якісних українських літаків на постійній основі. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи нараду щодо стимулювання розвитку українського авіабудування на Державному підприємстві «Антонов», повідомляє прес-служба КМУ.

«Нам потрібно використати наші можливості для того, щоб підняти український літак в небо на постійній основі. Це не мають бути разові виробництва — це мають бути літаки, які будуть обслуговувати у тому числі громадян України», — підкреслив Прем'єр-міністр.

«Мене цікавить системне рішення — мене не цікавить один або два літаки. Системне рішення, яке запустить конвеєр, і ми можемо говорити, що побудували самодостатню систему», — наголосив він.

Голова Уряду підкреслив, що Україна володіє усіма високотехнічними аспектами у галузі літакобудування та здатна здійснювати увесь цикл виробництва.

За його словами, конкуренція у сфері літакобудування дуже велика. Забезпечити конкурентність вітчизняної продукції дозволить системна державна підтримка, що має бути раціональною та точковою, зазначив Голова Уряду.

Володимир Гройсман наголосив, що українські літаки, авіадвигуни нічим не поступаються світовим аналогам за технічними характеристиками, за показниками комфортності та безпеки.

«Вважаю, що для потреб держави ми маємо використовувати наше вітчизняне літакобудування – вертольоти, літаки. Ми самі виробляємо, самі можемо модернізувати, можемо забезпечувати повністю 100% нашої потреби. Це десятки тисяч робочих місць у країні, сотні мільйонів податків у бюджет; це конкурентні переваги, які ми маємо зреалізувати», — підкреслив Прем'єр-міністр.

Він наголосив, що розвиток літакобудування і промисловості в цілому дозволить пришвидшити економічне зростання в Україні.

«Відродження української промисловості дорівнює відродженню української економіки, — наголосив Володимир Гройсман. — Без розвитку промисловості, без розвитку наших сильних сторін ми не зможемо досягти більш стрімкого економічного зростання. Ми не можемо бути постійно залежними від міжнародної допомоги, яку ми дуже цінуємо, дуже поважаємо. Але, я думаю, усі зацікавлені у тому, щоб Україна стала економічно сильною у такий непростий час».