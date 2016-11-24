Фонд держмайна продав Костянтинівську ГЕС за 64 мільйони гривень
На участь у конкурсі було подано 17 заявок, допущено до участі – 16 учасників.
Одній компанії було відмовлено у допуску через відмову виконати всі фіксовані інвестиційні та організаційні умови, визначені в офіційному оголошенні Фонду держмайна.
Стартова ціна ГЕС, оголошена Фондом держмайна у газеті «Відомостях приватизації», складала 13,8 млн грн.
Фактична стартова ціна, визначена на підставі найвищої цінової пропозиції від одного з потенційних учасників, – 40 млн грн.
ГЕС було продано за 64 млн грн ТОВ «Альтген». Це товариство входить до складу групи компаній, яка з 2012 року займається виробництвом електроенергії, має чотири ГЕС в Хмельницькій області і наразі будує ще три ГЕС в Хмельницькій і Тернопільській областях.
Нагадаємо, що двома днями раніше, 22 листопада 2016 року, ФДМУ продав на конкурсі Мигіївську ГЕС. Ціна продажу Мигіївської ГЕС піднялася у 5 разів порівняно зі стартовою. Стартова ціна, оголошена Фондом держмайна, складала 10,9 млн. грн. Ціна продажу – 52,5 млн. грн.
На участь у конкурсі було подано заявки від 16 компаній, до аукціону допущено всіх заявників.
Протягом конкурсу було зроблено 25 кроків у бік підвищення ціни.
Переможцем стало ТОВ «ЕМЗА» (Україна). Входить в групу компаній, що має чотири ГЕС в Україні.