Фонд держмайна продав Костянтинівську ГЕС за 64 мільйони гривень

Одній компанії було відмовлено у допуску через відмову виконати всі фіксовані інвестиційні та організаційні умови, визначені в офіційному оголошенні Фонду держмайна.

Стартова ціна ГЕС, оголошена Фондом держмайна у газеті «Відомостях приватизації», складала 13,8 млн грн.

Фактична стартова ціна, визначена на підставі найвищої цінової пропозиції від одного з потенційних учасників, – 40 млн грн.

ГЕС було продано за 64 млн грн ТОВ «Альтген». Це товариство входить до складу групи компаній, яка з 2012 року займається виробництвом електроенергії, має чотири ГЕС в Хмельницькій області і наразі будує ще три ГЕС в Хмельницькій і Тернопільській областях.

Нагадаємо, що двома днями раніше, 22 листопада 2016 року, ФДМУ продав на конкурсі Мигіївську ГЕС. Ціна продажу Мигіївської ГЕС піднялася у 5 разів порівняно зі стартовою. Стартова ціна, оголошена Фондом держмайна, складала 10,9 млн. грн. Ціна продажу – 52,5 млн. грн.

На участь у конкурсі було подано заявки від 16 компаній, до аукціону допущено всіх заявників.

Протягом конкурсу було зроблено 25 кроків у бік підвищення ціни.

Переможцем стало ТОВ «ЕМЗА» (Україна). Входить в групу компаній, що має чотири ГЕС в Україні.