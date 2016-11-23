Кабмін опублікував постанову про підвищення мінімальних цін на алкоголь

У газеті "Урядовий кур'єр" опубліковано постанову КМУ від 9 листопада 2016 № 828 про підвищення цін на окремі види алкогольних напоїв. Вона набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін, в залежності від коду виробів, підвищено:

- на горілку і лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;

- віскі, ром і джин - на 37-63%;

- коньяк (бренді) - на 24-27%;

- вина - на 22,2-55,6%.

Наприклад, мінімальну роздрібну ціну за пляшку горілки 0,5 л із вмістом спирту 40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень, або на 27,1%.