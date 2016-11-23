Уряд виділив 20 млн грн на придбання негазових/неелектричних котлів

Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття постанови КМУ щодо внесення змін у порядок фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 рр».

«Постанова стосується програми «теплих кредитів». Уряд в рамках програми перерозподілив 20 млн грн на статтю «стимулювання придбання негазових/неелектричних котлів». Це дозволить виконати зобов’язання із відшкодування частини кредитів, наданих позичальникам на придбання котлів. Програма «теплих кредитів» довела свою ефективність і користується надзвичайним попитом, а тому буде продовжена у наступному році», - зауважив Геннадій Зубко.