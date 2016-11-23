Українські пенсії зростуть на 270 гривень

Про це повідомила член громадської ради при Пенсійному фонді Маріанна Онуфрик.

"Справа в тому, що згідно Конституції України, пенсія повинна забезпечувати рівень життя не нижче прожиткового мінімуму. Тому, разом з його підвищенням автоматично перераховуються пенсії, а тому зростає їх середній розмір. Зокрема, вона буде на 270 грн вище, ніж в 2016 році (зараз середня пенсія становить орієнтовно 1730 гривень)", — зазначила Онуфрик.

За словами голови Партії Пенсіонерів України Миколи Кукуріки, таке підвищення пенсій є технічним і воно не вплине суттєво на покращення життя пенсіонерів.

"По-суті це не підвищення: змінився прожитковий мінімум, а, відтак, пенсію підігнали під нові показники. На сьогодні середній розмір пенсії має становити не менше, ніж 6 тис. грн, із врахуванням того, що українським пенсіонерам не проводили реальної індексації пенсій та не підвищували їх вже третій рік поспіль".

Повідомляється також, що таке підвищення вже є закладено в показниках державного бюджету на 2017 рік.

Нагадаємо, раніше Партія Пенсіонерів повідомляла, що на чиновників, які оформляти фейкові соціальні виплати, очікує кримінальна відповідальність.