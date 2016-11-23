Керівники Хмельницького держхлібокомбінату розікрали 16 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили розкрадання майже шістнадцяти мільйонів гривень менеджментом "Богданівецького комбінату хлібопродуктів" на Хмельниччині.

Правоохоронці встановили, що посадовці підприємства, яке входить до структури Державної продовольчо-зернової корпорації України, штучно "списували" частину сировини, що надходила на комбінат. Чиновники протягом 2015-2016 років регулярно підробляли фінансову документацію для легалізації оборудок.

Співробітники спецслужби з’ясували, що необліковану сировину менеджмент держпідприємства реалізовував без відображення у бухгалтерському обліку та привласнював отримані гроші.

Наразі проводяться обшуки на комбінаті та за місцем проживання фігурантів справи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.