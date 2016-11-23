Уряд скасовує більше 360 різного роду документів, від яких потерпає бізнес

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду.

"Ми сьогодні відмінимо більше 360 різних постанов, різних нормативно-правових актів, які регулювали діяльність бізнесу, підприємництва, – зазначив Володимир Гройсман. – Ми будемо все пачками скасовувати".

Голова Уряду наголосив, що багато норм були впроваджені ще у Радянському Союзі. За його словами, якщо проаналізувати, скільки за такими регуляціями було виписано штрафних санкцій та проведено перевірок, можна "за голову взятися, від яких безглуздих речей потерпає український бізнес".

Прем'єр-міністр зазначив, що завдяки сьогоднішньому рішенню Уряду Україна зможе піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business відразу на декілька десятків позицій.

"Рейтинг – це добре, коли закордонний інвестор дивиться на рейтинг країни з легкості ведення бізнесу – це теж для нього є критерієм прийняття рішень, буде він будувати завод в Україні, чи він буде шукати якусь іншу країну. Це добре. Але важливо, щоб кожен український бізнесмен відчув себе більш вільно, ніж було раніше", – наголосив він.

Уряд надасть інформацію про скасовані регуляції реальному сектору, асоціаціям, зазначив Володимир Гройсман.

"Валовий національний продукт створює підприємництво, реальний сектор, якому ми повинні не заважати, з одного боку, а з іншого боку, робити регуляції такі, які б дали можливість нас робити конкурентними. А не так, як іноді це відбувається, коли держава створює штучно бар'єри і бізнес починає вигадувати, як їх обходити. Будь-який чиновник може причепитися, як до стовпа, до будь-якого бізнесу, підприємця, тому що у нього є сотні, тисячі регуляцій, він може прийти і сказати: "Ви тут порушили норму таку", іноді ця норма ще з часів Радянського Союзу, і потім починають нараховувати штрафи, створювати тиск. Це ніяким чином не впливає на нормальне середовище у країні", – наголосив Прем'єр-міністр.

Голова Уряду подякував суміжним міністерствам, що погоджували ці рішення. Він зазначив, що в різних міністерствах є люди, які не зацікавлені у дерегуляції. У цьому контексті Прем'єр-міністр закликав усіх бути налаштованими на те, "щоб забирати перешкоди і перепони і не заважати людям жити, а підприємцям – працювати. Це наше найголовніше завдання".

"Ми будемо знищувати такі регуляції, а тих, хто проти, будемо виводити поза межі роботи нашого Уряду", – підкреслив Володимир Гройсман.