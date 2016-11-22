В Одесі митники обкладали "даниною" приватних підприємців, які експортували та імпортували товари через аеропорт

Співробітники спецслужби з’ясували, що "такса" за не складання службовцями адмінпротоколів становила від 50 до 100 доларів США за кожне багажне місце. За попередньою інформацією, за зміну митники "заробляли" до ста тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України, оперативники СБ України задокументували декілька епізодів одержання хабарів митниками в Одеському міжнародному аеропорту. Правоохоронці затримали одного з працівників митниці на робочому місці під час отримання тисячі гривень від комерсанта за безперешкодне вивезення цигарок та м’ясних виробів.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності інших митників, задіяних у корупційній схемі.