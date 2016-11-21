Насіров заговорив про мінімалку у 7 тисяч гривень

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вважає, що потрібно рухатися в напрямку підвищення реальної заробітної плати далі - до 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Уряд зробив хороший перший крок, вийшовши з ініціативою підвищити "мінімалку" до 3200 гривень. Думаю, що дуже скоро потрібно йти далі - до 5000, а потім - на рівень більше 7000", - сказав Насіров.

Голова ДФС підкреслив, що питання підвищення заробітної плати знаходиться в площині детінізації оплати праці.

"Підвищення заробітної плати - це м'яке підштовхування до детінізації економіки та забезпечення добробуту людей. Сьогодні реальна середня заробітна плата навіть у бюджетників знаходиться в районі 5 тисяч гривень. Потрібно рухатися в напрямку підвищення реальної зарплати, тим самим витягаючи і реальну мінімальну", - наголосив Насіров.