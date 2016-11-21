Україна обмежила ввезення птиці, продуктів та сировини з неї з Угорщини, Німеччини та Болгарії

На підставі повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) щодо реєстрації випадків високопатогенного грипу птиці на території Угорщини і Німеччини та хвороби Ньюкасла на території Болгарії, а також беручи до уваги додаткову інформацію, надану компетентними органами вказаних країн щодо проведених заходів з регіоналізації/зонування, Держпродспоживслужбою введено обмеження на ввезення птиці, продуктів та сировини з неї (за винятком продуктів та сировини, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудників зазначених захворювань).

Так, обмеження на імпорт птиці та продукції з неї застосовані до регіонів Монтана Республіки Болгарія, земель Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія Федеративної Республіки Німеччина та з територій медьє Бекеш, Бач-Кишкун Та Чонград Республіки Угорщина.