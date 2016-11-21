Сергій Божко: Паливо Westinghouse дозволило зменшити залежність від одного постачальника

17 листопада Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) з офіційним візитом відвідала делегація Товариства з безпеки установок і реакторів Німеччини (GRS) на чолі з директором GRS з науково-технічної роботи Уве Штоллєм.

На робочій зустрічі з німецькими колегами за участю Голови Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) Сергія Божка та директора ДНТЦ ЯРБ Ігоря Шевченка було обговорено низку питань поточної співпраці України та GRS, а також пріоритетні напрямки роботи обох країн на майбутнє. Зокрема, сторони акцентували увагу на результатах й перспективах процесу диверсифікації поставок ядерного палива на українські АЕС. Було відзначено, що за останні кілька років обсяги використання палива виробництва американської компанії Westinghouse при генерації електроенергії на вітчизняних АЕС збільшилися.

«Паливо Westinghouse – це стратегічний крок, який дозволив нам зменшити залежність від одного постачальника», – зазначив Сергій Божко. – «Але були й певні технічні складнощі, які не дозволяли нам реалізувати програму з диверсифікації так швидко, як хотілося б».

На даний момент збірки Westinghouse завантажені на чверть та наполовину активної зони двох енергоблоків відповідно: енергоблок №5 Запорізької АЕС (ЗАЕС) і енергоблок №3 Южно-Української АЕС (ЮУ АЕС). До кінця року збірки завантажать ще на енергоблок №2 ЮУ АЕС, наступного року – на енергоблоки №1, 3 і 4 ЗАЕС. Завантаження палива Wesinghouse на Запорізьку АЕС відбуватиметься разом із модернізацією систем внутрішньореакторного контролю.

«2018 року один із енергоблоків наших АЕС (ЮУ АЕС-3 – ред.) буде повністю завантажено паливом Westinghouse», - додав очільник регулюючого органу.

Крім того, на зустрічі з представниками GRS було обговорено низку інших питань, пов’язаних з процесом ліцензування централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, введенням в експлуатацію дослідницької установки «Джерело нейтронів», проблеми втрати регулюючого контролю за дослідницьким реактором в анексованому Російською Федерацією Криму та за радіоактивними матеріалами і об’єктами по поводженню з ними на окупованих територіях на сході України.