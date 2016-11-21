Канада готова співпрацювати з Україною у сфері оборони

Українська делегація, очолювана Віце-прем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, посол України в Канаді Андрій Шевченко та заступник Міністра закордонних справ – керівник апарату Вадим Пристайко провели зустріч із Міністром оборони Канади Харджитом Сежаном на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі (Канада).

Міністр Харджит Сежан повідомив Іванні Климпуш-Цинцадзе про те, що робота над Угодою про співробітництво між міністерствами оборони України і Канади завершена і надалі міністри оборони двох країн будуть шукати найближчу можливість для підписання цього документу. Це базовий документ, який закладає підстави для подальшого поглибленого співробітництва в різних сферах оборони: починаючи з тренувальних місій і закінчуючи військовою доктриною та документами стратегічного характеру.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання продовження канадської тренувальної місії “Unifire”. Це проект, за яким 200 канадських військовослужбовців зараз тренують українських солдатів і офіцерів на Яворівському полігоні і в Кам'янець-Подільському тренувальному центрі. Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала за канадську підтримку і співпрацю. Канадська сторона запевнила, що вона наразі відпрацьовує оптимальний формат продовження цієї місії після 31 березня, зазначивши, що оновлений формат має якнайкраще відповідати нагальним потребам Збройних Сил України.

“Ви можете бути впевненими в тому, що Канада підтримує Україну”, - сказав пан Сежан. Він запевнив у тому, що Канада підтримує Україну в її прагненні до реформ, особливо наголосивши на реформі поліції: “Я був дуже вражений реформою поліції під час візиту в Україну. Особливо позитивною реакцією людей”.